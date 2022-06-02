التربية تؤجل امتحانات الصف الثالث المتوسط بسبب “تسرب الأسئلة”

2022/06/02 | 11:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الخميس تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديرياتها أن “اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر”.

وأوضحت، أن “التأجيل بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.

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