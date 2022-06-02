الانواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة يوم غد الجمعة

2022/06/02 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، كما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة يوم غد الجمعة.

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