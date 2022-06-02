عاصفة ترابية تضرب الانبار وتتجه الى سوريا (صور+ فيديو)- عاجل

2022/06/02 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

بغداد اليوم - الانبارتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، مقطعاً فيديوياً يوثق عاصفة ترابية وهي تضرب مناطق الرطبة وعكاشات وطريبيل مع غبار خفيف في الرمادي ووتجه الى سوريا.

وأدت العواصف الترابية المتكررة في البلاد إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبلت المستشفيات عشرات الحالات بسبب الاختناق.

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