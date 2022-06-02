النزاهة تجري تحقيقا بشأن تسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط

2022/06/02 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الخميس، عن اجراءها تحقيقا بشأن تسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط. وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الموضوع، أشارت إلى صدور توجيهٍ فوريٍّ يوم الثلاثاء الماضي عن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) بتأليف فريق عملٍ، والذي انتقل بدوره إلى وزارة التربية للتحرِّي والاستقصاء عن معلوماتٍ تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رصدها المركز الإعلاميُّ في الهيئة تفيد بحدوث تسريب الأسئلة الامتحانيَّة الوزاريَّة لمادَّة اللغة الإنكليزيَّة - الدراسة المُتوسطة للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، فضلاً عن التحقيق في تسريب الأسئلة الامتحانية لمادة الرياضات".واوضحت ان "رئيس هيئة النزاهة وضع سقفاً زمنياً محدداً لاستكمال عمليَّات التحرِّي والتقصِّي، وإجراء التحقيق وتحديد الجهات المُقصِّرة"، مؤكدةً أنَّ "عمليات التحري والتقصي والتحقيق ما زالت مستمرة؛ تمهيداً لعرض النتائج على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها".

ونوّهت الى انها "شخَّصت عدم وضع وتفعيل كاميرات المُراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحانات الوزاريَّة، على الرغم من توصيتها بذلك؛ لتفادي أيَّة خروقاتٍ قد تحصل فيها، مع وضع آليةٍ مناسبةٍ بخصوص الإشراف على مراقبة الكاميرات، وضرورة حفظ الأسئلة في مكانٍ آمنٍ".

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