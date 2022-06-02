مثل البشر..

2022/06/02 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين الصور المذهلة التي نالت التكريم في حفل جوائز التصوير الفوتوغرافي العالمي للطبيعة لعام 2022 "لحظة عائلية" لثلاثة من قردة المكاك طويلة الذيل تتمتع بدفء بعضها البعض خلال يوم حار في بالي بإندونيسيا.

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