اوبك بلس تعوض انخفاض إنتاج روسيا من النفط

2022/06/02 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدران من «أوبك+» اليوم الخميس، إن المجموعة تعكف على التوصل لاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي الذي تراجع بنحو مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة نتيجة العقوبات الغربية على موسكو بعد التوترات الجيوسياسية مع أوكرانيا.

وذكر أحد المصدرين، وهو مطلع على الموقف الروسي، أن موسكو قد توافق على تعويض منتجين آخرين لانخفاض إنتاجها لكن ذلك قد لا يحدث في اجتماع الخميس.

وقال مصدر خليجي من أوبك+ إن اتخاذ قرار بشأن الأمر «محتمل للغاية» في اجتماع اليوم.

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