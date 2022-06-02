2022/06/02 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت وزارة النقل الأميركية الأربعاء عقوبات مفروضة على الرحلات الجوية مع كوبا في إطار إجراءات أعلنتها إدارة جو بايدن في أيار ضمن بادرة تهدئة مع الجزيرة الشيوعية.

وسيسمح القرار خصوصا لشركات جوية أميركية بتسيير رحلات إلى مطارات أخرى غير مطار العاصمة هافانا على ما جاء في وثيقة.



ومن المقرر السماح مجددا برحلات ضمن مجموعات.

في 16 أيار أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع مجموعة من العقوبات تستهدف كوبا قريبا وصفتها بأنها “قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني” في الجزيرة و”تنمية فرص اقتصادية” مع الكوبيين على ما أوضح مسؤول أميركي كبير يومها.

فإلى جانب الرحلات الجوية، تنوي الحكومة الأميركية تنفيذ برنامج علق منذ سنوات عدة ويسهل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول وهجرة لإفراد من عائلة واحدة.



ووعدت أيضا بزيادة قدرات درس طلبات تأشيرات الدخول في هافانا.

ويفترض أن تلغي الولايات المتحدة الحدّ الأقصى المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا والبالغ حاليا ألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل/مستلم، وستسمح بإرسال أموال خارج إطار العائلة.

وكان الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب حدد هذا السقف في إطار سلسلة من الإجراءات في حق كوبا اتخذها خلال ولايته.

وقد رحبت الحكومة الكوبية بالاعلان الذي أتـى في 16 أيار واصفة إياه بأنه “خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح” إلا أن “بعده محدود جدا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا ترفع القيود عن الرحلات الجوية – الكوبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا ترفع القيود عن الرحلات الجوية – الكوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).