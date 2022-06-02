تقرير: إثيوبيا تستكمل

2022/06/02 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين قتل، واحتجاز وتعذيب، وتهجير قسري، مارست السلطات الإثيوبية حملة تطهير عرقي خفية ضد سكان منطقة تيغراي شمال البلاد، لأكثر من عام ونصف العام، وفقا لتقرير لـ"فورين أفيرز".

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