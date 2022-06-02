الخارجية النيابية : الاعتداءات التركية وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها

2022/06/02 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية , الخميس , ان أجوبة وزير الخارجية لدى استضافته للجنة بشان استمرار الاعتداءات التركية على المدن والقصبات العراقية داخل الأراضي العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب , مشيرة الى ان الممارسات التركية وصلت مرحلة لا يمكن السكوت عليها.وقال عضو اللجنة النائب محمد الشمري في تصريح لـ […]

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