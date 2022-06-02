فائق زيدان يخاطب شبكة الاعلام العراقي بعد الاساءة للقضاء (وثيقة)

2022/06/02 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق

زيدان، اليوم الخميس، شبكة الاعلام

العراقي، بعد الاساءة التي وجهت لمجلس

القضاء من احد الضيوف على شاشة

التلفزيون الرسمي.

وجاء في وثيقة صادرة من زيدان، حصلت

وكالة نون ،

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