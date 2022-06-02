لاشخاص عراقيين وعرب واجانب: اجراء اكثر من الف عقد زواج سنويا في العتبة المقدسة(فيديو)

2022/06/02 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يقتصر عمل وحدة عقود الزواج في شعبة

الشؤون الاجتماعية على اجراء اكثر من

الف عقد زواج سنويا لراغبين بالزواج من

العراق ودول اخرى، بل تعداه الامر الى

حل مشاكل اشخاص يأتون طالبين الطلاق

وتمكن العاملون ف

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