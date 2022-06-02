2022/06/02 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شبكة الإعلام العراقي اليوم

الأربعاء بياناً حول أحد ضيوف برنامج

“المحايد”.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، إنها “تأسف

لما صدر عن أحد ضيوف برنامج (المحايد)

الذي يبث عبر قناة العراقية الإخبارية،

على ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضيف يضطر شبكة الإعلام العراقي إلى إصدار توضيح: نحتفظ بحقنا القانوني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضيف يضطر شبكة الإعلام العراقي إلى إصدار توضيح: نحتفظ بحقنا القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).