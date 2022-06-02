2022/06/02 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، امتعاضه من إساءة “قناة الدولة العراقية” ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس المجلس، وموجهة الى رئيس شبكة الاعلام العراقية، حملت عنوان “إساءة”، وحصلت وكالة ايرث نيوز، على نسخة منها، أن “مجلس القضاء الاعلى يحرص على حماية حرية […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



القضاء يخاطب شبكة الاعلام العراقي بعد الاساءة له أولاً على ايرث نيوز.

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