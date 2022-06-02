2022/06/02 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز –صلاح الديننجحت قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، بالإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 31 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء بيجي وفقا لأوامر قضائية".

واضاف البيان، أن "قيادة العمليات وتواصل ملاحقة عناصر التنظيم والمطلوبين وفق الأحكام القضائية واستنادا للمعلومات الاستخبارية، حيث يجري تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بأحد عناصر 'داعش' في بيجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بأحد عناصر 'داعش' في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).