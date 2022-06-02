2022/06/02 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: lkuPa_KB0oU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اربيل .. مهرجان الساحة والميدان للاطفال النازحين واللاجئين في فرانسو حريري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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