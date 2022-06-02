تركيا تجدد قصفها على قرى وبلدات شمالي سوريا

2022/06/02 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جددت القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات سورية حدودية، خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، شمال شرقي سوريا.وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن القصف استهدف مناطق متفرقة في تل تمر بمحافظة الحسكة.كما قصفت طائرة تركية مسيّرة محيط بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، الواقعة قرب الحدود السورية التركية، […]

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