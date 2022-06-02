التربية تصدر توضيحا بشأن نية التوجه لإعادة امتحانات الثالث المتوسط- عاجل

2022/06/02 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تسريب الأسئلة، فيما أشارت إلى عدم وجود توجه لإعادة الامتحانات التي أجريت لمواد الثالث المتوسط.يتبع..

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