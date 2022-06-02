إستياء كبير لطلبة الثالث المتوسط بعد التأجيل المفاجئ لإمتحان الرياضيات (فيديو)

2022/06/02 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، وتابعته (بغداد اليوم) يظهر طالباً عراقياًعن غضبه ويكشف ان الاسئلة يتم تسريبها لأبناء المسؤولين .

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