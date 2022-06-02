اكذوبة -الصراع الطبقي- اليوم..؟!!!(1/2) - عبدالامير الركابي

2022/06/02 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي اعرف ان الموضوع الذي انا بصدد التعرض له، سيثير الكثير من الرفض الساخط، بالاخص اذا نشر في مكان هو موقع معروف ب"يساريته"، لكن ايضا بانفتاحه، وباعتقاده الراسخ بان لاحقيقة مطلقة، هذا عدا مايحركه من حرص على ان تؤدي الافكار دورا في الحياة، وفي رسم مسارات المنطقة التي هو منها، ومستقبلها، خصوصا وانه يمارس حضوره مستقطبا قطاعات مهتمه بالافكار، قد تكون الاكثر فاعلية اذا هي استرجعت بوث ......





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