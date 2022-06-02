ضحايا القمع من اليسار في العهد الجمهوري القاسمي - علاء اللامي

2022/06/02 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي لماذا التستر على الأرقام والوقائع المذهلة لضحايا القمع الحكومي بعد ثورة 14 تموز 1958؟ حين نعلم أن (269) عراقياً من شيوعيين ويساريين وديموقراطيين ووطنيين قد قتلوا بعد ثورة 14 تموز الجمهورية 1958- هذا غير القتلى والسجناء من الملكيين والقوميين الذين اعتبروا من أعداء الثورة حقا أو باطلاً- وأن المجالس العرفية العسكرية الجمهورية أصدرت أحكاما بالموت على (106) آخرين، واعتقلت أكثر من 22 ألف مواطن، فهل ينبغ ......





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