ثابت أم متحرك؟.. صورة الثقب الأسود تثير الجدل

2022/06/02 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للخداع البصري، أن يوهمنا بتحرك صورة ثابتة لتبدو وكأنها "ثقب أسود آخذ في الاتساع"، وفقًا لتقارير بحثية جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت".

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