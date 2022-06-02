سوكوب: مواجهة الأردن كانت صعبة والتعادل عادل

2022/06/02 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدَ المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ، ميروسلاف سوكوب، أن مواجهة المنتخب الأردني كانت صعبةً، والنتيجة التي خرجَ بها اللقاءُ للطرفين كانت عادلة.وقالَ سوكوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة “نسعى دائماً لتحقيقِ الأفضل في كلِ مباراةٍ، لذا فالخروجُ بنتيجةِ التعادل أمام منتخبٍ محترمٍ خطوةٌ ايجابيةٌ نسعى لتعزيزها أمام أستراليا بنتيجةٍ أفضل”.وأضافَ: […]

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