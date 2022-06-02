ماء بغداد: لا يوجد شحّ مياه في النهروان

2022/06/02 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت دائرة ماء بغداد، اليوم الخميس، أن الوضع المائي في منطقة النهروان طبيعي، مبيناً، أنه لا يوجد أيُّ شحّ للمياه.

وقال مدير عام الدائرة رعد خيري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كان لدينا اتصال مع مدير مركز ماء النهروان، وابلغنا، أن الوضع طبيعي والمجمعات تعمل بشكل ممتاز ولا يوجد ايُّ شحّ"، مبيناً، أن "موضوع المراشنة ينتهي بعد انتهاء تفريغ خط الطوارئ في الشهر السابع".

وتابع، ان "استخدام المراشنة يستمر لساعات وليس لأيام، بسبب ضعف الاطلاقات على نهر الوحدة المبطن الذي يعدّ نهراً فرعياً يتغذى من نهر دجلة"، موضحاً أن "وزارة الموارد المائية اجرت أمس صيانة وقطعت الماء عن النهر لمدة أربع ساعات وتوقفت مشاريع المياه".

وأكد، أن "العمل جارٍ على تجميع المياه في البحيرات"، لافتاً الى "عدم وجود اي طارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي او انقطاع الماء بالكامل".

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