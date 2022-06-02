بحوزتهم 1236 حبة مخدرة.. القبض على 5 متهمين في كربلاء

2022/06/02 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على (5) متهمين وضبط بحوزتهم على (1236) حبة مخدرة من مختلف الأنواع في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، مديرية مكافحة مخدرات ( كربلاء ) التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تلقي القبض على (5) متهمين وتضبط بحوزتهم على (1236) حبة مخدرة من مختلف الأنواع و (7) غرام من مادة الكريستال المخدرة مع سلاح ناري من نوع مسدس وآله حادة".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم و إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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