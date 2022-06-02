5 مليون دولار فقط تكبدها العراق خلال ايار جراء بيع النفط مدعومًا للاردن… مبلغ يعادل ايراد العراق خلال ساعة واحدة!

2022/06/02 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت كمية الاموال التي فقدها العراق جراء بيع النفط للاردن بسعر مدعوم خلال ايار الماضي، اكثر من 5 مليون دولار، وهو مايعادل ايرادات العراق خلال ساعة واحدة فقط.

وبلغت مجموع صادرات النفط العراقية الى الاردن خلال ايار الماضي، 353 ألف و973 برميلًا، بمعدل تصدير بلغ 11 الف برميل يوميًا.وبحسب سومو فأن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 97 دولاراً للبرميل الواحد خلال شهر أيار الماضي بعد المباشرة للشهر الثاني على التوالي بتصدير النفط إلى هذا البلد خلال العام الحالي.

واضافت الشركة ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 97.25 دولاراً”، مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 34 مليوناً و423 الفاً و874 دولاراً”.

وتمثل هذه الايرادات المتحققة، اقل بنحو 5.2 مليون دولار، اي كان من المفترض ان يكون الايراد الكلي اكثر من 39.6 مليون دولار،الا ان فقدان الـ5 مليون دولار جاءت بفعل بيع النفط الى الاردن اقل من السعر بنحو 15 دولارًا للبرميل، حيث بلغ معدل سعر بيع برميل النفط الى باقي الدول خلال ايار الماضي بحسب سومو، اكثر من 111 دولارا للبرميل، اي ان الايرادات المتحققة كانت اقل بنحو 12% من الايرادات المفترضة.

وبلغت الايرادات القادمة من الاردن والبالغة نحو 35 مليون دولار، ماقيمته 0.03% من مجمل الايرادات الكلية التي حصل عليها العراق خلال ايار الماضي والتي بلغت نحو 11.5 مليار دولار.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار، مبينة انها بلغت 100 ومليونين، و (303) آلاف، و( 20 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (11,436) مليار دولار” .

الـ5 مليون دولار المفقودة لدعم الاردن..



تعادل ايرادات العراق خلال ساعة واحدة!

وتمثل الـ5 مليون دولار التي فقدها العراق جراء بيع النفط باقل بـ15 دولارا للبرميل عن السعر العالمي، مايعادل ايرادات العراق خلال ساعة واحدة.

حيث بحسب الخبير النفطي نبيل المرسومي فأن اجمالي العائدات النفطية لغاية آيار 2022 = 50 مليار دولار، معدل العائدات الشهرية = 10 مليارات دولار، معدل العائدات اليومية = 331 مليون دولار، معدل العائدات في الساعة الواحدة = 5.517 مليون دولار، معدل العائدات في الدقيقة الواحدة = 92 الف دولار، معدل العائدات في الثانية الواحدة = 1.533 الف دولار”.

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