الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات في نينوى

2022/06/02 | 12:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الخميس، من الإطاحة بأحد تجار المخدرات في محافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “ذلك جاء بالتنسيق مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى ومن خلال التعقب والاستدراج وبكمين محكم تم إلقاء القبض على المتهم (ع.



م.



ع) في مدينة الموصل”.

وأضاف البيان أنه “تم استكمال الإجراءات اللازمة اصوليا وتسليمه للجهات المختصة لينال جزاءه العادل”.

وتدعو المعاونية المواطنين إلى “التعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن ٤٨١ من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة”.

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