2022/06/02 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة النائب مصطفى سند يقدم طلبا رسميا لاِعفائه من عضوية اللجنة المالية أولاً على ايرث نيوز.

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