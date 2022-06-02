فضيحة تسريب الاسئلة.. مطالبات نيابية للإدعاء العام برفع دعوى ضد وزير التربية

2022/06/02 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت النائب عن الجيل الجديد، سروة عبدالواحد، الادعاء العام الى تحريك شكوى ضد وزير التربية ووكلاءه وبعض المسؤولين في الوزارة.

وجاءت هذه الشكوى بسبب تسرب أسئلة الثالث المتوسط الوزارية، قبل اجراءها اليوم الخميس.

وجاء في وثيقة رسمية موقعه من النائب سروة عبدالواحد ما هو نصه:

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