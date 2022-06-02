2022/06/02 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، التوصل لبعض الخيوط للمتورطين بتسريب "اسئلة الرياضيات" للصف الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير"، كاشفة عن "التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة".





وأضافت، أنها ستقوم "بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم"، لافتة الى انها "ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي وأكدت الوزارة، أن "تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة ، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا".

وكانت الوزارة اعلنت اليوم تأجيل امتحانات الثالث متوسط بسبب تسريب الاسئلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن التوصل إلى خيوط بشأن المتورطين في عملية تسريب الأسئلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن التوصل إلى خيوط بشأن المتورطين في عملية تسريب الأسئلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).