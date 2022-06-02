2022/06/02 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشكلة كبيرة يكشفها وزير الداخلية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vOxQN2hXeVU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشكلة كبيرة يكشفها وزير الداخلية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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