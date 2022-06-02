الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية

2022/06/02 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحة العالمية عن شكوكها بشأن مزاعم كوريا الشمالية حول التحسّن الذي لمسته في معركتها ضد تفشي فيروس "كوفيد-19"، قائلة إنها تعتقد بأنّ الوضع يزداد سوءًا ولا يتحسّن، وسط غياب البيانات المستقلة.

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