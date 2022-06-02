بمشاركة جهات أمنية ..تم التوصل لبعض الخيوط للمتورطين في تسريب الأسئلة

2022/06/02 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمشاركة جهات أمنية عليا وزارة التربية تقول : توصلنا الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب “اسئلة الرياضيات”من اجل تدمير العملية التربوية

كما أكدت وزارة التربية، على ان تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة ، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا.

وقالت الوزارة في بيان لها ان هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير، كاشفة عن التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة .

واضافت الوزارة أنها ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم، لافتة الى انها ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي .

وتقدمت الوزارة بالشكر والعرفان الى اجهزتنا الامنية البطلة على عملهم الكبير في الحفاظ على رصانة العملية التربوية .

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