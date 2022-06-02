العجز التجاري لتركيا وصل 157٪ في شهر أيار

2022/06/02 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس: إن العجز التجاري للبلاد قفز بنسبة 157 في المئة على أساس سنوي في مايو/ أيار إلى 10.68 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.

وأدت التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

وأظهرت البيانات أيضاً أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 15.2 في المئة إلى 18.97 مليار دولار في مايو/ أيار، بينما قفزت الواردات 43.8 في المئة إلى 29.65 مليار دولار.

وذكر محمد موش، وزير التجارة وهو يعلن الأرقام أن واردات الطاقة في مايو/ أيار بلغت 6.9 مليار دولار.

(رويترز)

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