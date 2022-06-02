نائب عنها: ارتفاع نسبة الفقر في بابل إلى 40 % والحكومة السبب

2022/06/02 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

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كشف النائب عن محافظة بابل احمد الوطيفي ، الخميس ، عن أن نسبة الفقر في المحافظة وصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة بلغت 40 % ، مشيرا إلى أرتفاع معدلات الفقر بسبب تأخر تشكيل الحكومة والموازنة .

وقال الوطيفي إن “تداعيات زيادة الفقر في البلاد عموما وبابل خصوصا خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي”.

وأضاف أن “هناك العديد من الأسباب أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر منها تعطيل تشكيل الحكومة وتأخر إقرار الموازنة فضلا عن إجراءات الحكومة الاقتصادية”.

وأشار الوطيفي إلى أن “معدلات الفقر في بابل بلغت 40 % وهذه النسبة تكاد مؤشر خطير لذلك دعونا البرلمان الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الفقر”.

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