موقع تتبع يحدد مكان الناقلتين اليونانيتين المختطفتين في المياه الإيرانية

2022/06/02 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "تانكر تراكرز"، الخميس، إنه حدد موقع الناقلتين اليونانيتين المختطفتين في المياه الإيرانية.

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