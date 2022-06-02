مات النقد،، عاش الناقد! - احمد جمعة

2022/06/02 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة ليل النقد الطويل...مات الناقد، عاش الناقد، لم أكن أنوي، لم أخطّط مطلقًا بساعةِ نحس أو غيرها بنقد الناقد، قطعيًا، بلا استثناء، لولا، أقول وبمرارة لولا، قراءتي لرواية خلابة/ مجنونة، وحشية، بعنوان "ليل تشيلي" لروبرتو بولانيو، الذي رحل في...



وفيه غصّة النقد، والنقاد...رواية تقول أشياء كثيرة، مؤلمة، ذكرتني، بعزلة الناقد الصديق البعيد، القريب من الذهن الأستاذ أحمد المناعي، عزلته، هجره، صمته، هو الرد ......





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