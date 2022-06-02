2022/06/02 | 13:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتلة الصدرية توجه بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الصدرية توجه بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الصدرية توجه بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).