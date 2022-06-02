الكتلة الصدرية توجه بتشكيل لجنة حول تسريب أسئلة الامتحانات

2022/06/02 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجهت الكتلة الصدرية النيابية، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب مها الدوري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئاسة الكتلة الصدرية النيابية وجهت بتشكيل لجنة خاصة من اعضاء لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط".

واضافت ان "اللجنة ستخرج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الامر".

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