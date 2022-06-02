وطني السلة يستهل تصفيات آسيا التمهيدية بمواجهة فلسطين

2022/06/02 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدأ المنتخب الوطني بكرة السلة، مشواره في التصفيات التمهيدية بمواجهة المنتخب الفلسطيني مساء اليوم الخميس.ووصل وفد المنتخب الوطني إلى مدينة رام الله بشكل كامل، لكن وفد المنتخب الكويتي تأخر بالوصول، حيث كان من المفترض ان يلاقي العراق في اولى المباريات لكن هذا التأخير دفع اللجنة المنظمة للبطولة إلى تغيير منافس العراق ليكون […]

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