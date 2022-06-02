الإمارات أول دولة في العالم تحقق هدف التطعيم 100% ضد كورونا

2022/06/02 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من "الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19"، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات: "خط الدفاع الأول والمتطوعون، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه".

بذلك تكون الإمارات أول دولة في العالم تحقق نسبة التطعيم 100% للفئات المستهدفة.

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لكافة أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وقد تحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في كافة المراكز الصحية بالدولة الحكومية والخاصة لكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.

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