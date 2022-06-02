الاسطورة بيليه في رسالة إلى بوتين “أوقف الغزو”

2022/06/02 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساو باولو,– (أ ف ب) – ناشد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إنهاء غزو جيشه لأوكرانيا، في الوقت الذي أخذ فيه البلد الذي مزقته الحرب استراحة من الصراع للمنافسة على مقعد في نهائيات مونديال قطر 2022.كتب بيليه في رسالة مفتوحة إلى بوتين نُشرت على إنستغرام قبل مواجهة المنتخب […]

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