2022/06/02 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكة الزابيث الثانية لدى تدشين خط مترو في لندن في 17 ايار/مايو 2022 © تصوير مشترك/AFP/ارشيف اندرو ماثيوز لندن (أ ف ب) – تتجه الأنظار إلى شرفة قصر باكينغهام الخميس مع إطلاق الملكة إليزابيث الثانية الاحتفالات في ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش وهي مدة قياسية في مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.وعلقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية تنطلق في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية تنطلق في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).