2022/06/02 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات في وزارة التربية.



وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر".

وكانت وزارة التربية، قد اجلت اليوم الخميس، امتحانات الثالث متوسط بسبب تسريب الأسئلة.

وقالت الوزارة في وقت سابق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير"، كاشفة عن "التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة".

وأضافت، أنها ستقوم "بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم"، لافتة الى انها "ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي".

وأكدت الوزارة، أن "تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسريب أسئلة الامتحانات ومعاقبة المتورطين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسريب أسئلة الامتحانات ومعاقبة المتورطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).