القضاء يصدر مذكرة قبض بحق سرمد الطائي (وثيقة)

2022/06/02 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الإعلامي سرمد الطائي، فيما اوضح السبب.وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس، تلقتها (بغداد اليوم): "نود اعلامكم ان الممثل القانوني عن رئاسة محكمة إستئناف بغداد الكرخ الإتحادية قدّم طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإعلامي (سرمد عبد الستار عبدالله معتوق الطائي)، تولد 1977، اسم والدته (سميرة حسن) والمعروف بـ (سرمد الطائي) الذي ارتكب جريمة تنطبق مع احكام المادة (226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969) لتعمده اهانة المؤسسة القضائية في برنامج (المحايد) الذي بثته قناة العراقية بتاريخ 2022/6/1 اذ يعد ما بدر منه خارج اطار حرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور العراقي، وبالنظر لمجهولية محل اقامته وصدور مذكرة قبض بحقه بتاريخ 2014/ 1/8 من المحكمة المختصة بقضايا النشر والإعلام (الملغاة) في حينها فقد قررت هذه المحكمة إصدار مذكرة قبض جديدة بحقه بدل مذكرة الاستقدام وفق المادة المذكورة".

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