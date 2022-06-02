الاشارات المرورية تعود للخدمة في 10 تقاطعات بجانب الكرخ.. تعرّف عليها

2022/06/02 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، تفعيل العمل بالاشارات المرورية الضوئية في 10 تقاطعات بجانب الكرخ بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للأمانة تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة المشاريع انجزت بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء تفعيل العمل بالاشارات المرورية في عشرة تقاطعات بجانب الكرخ ضمن المرحلة الأولى"، مؤكدةً بان "خطتها تتضمن تفعيل الاشارات المرورية الضوئية في 100 تقاطع تم تهيئتها بانتظار موافقة وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج".

واشار الى ان "التقاطعات التي تم تفعيلها هي تقاطع الاربع شوارع، وتقاطع سيد الحليب، وتقاطع العسل وتقاطع 21 رمضان، وتقاطع ساحة اللقاء، وتقاطع الفروسية، وتقاطع وزارة النفط في المنصور، وتقاطع الرواد وتقاطع الفارس العربي (معرض بغداد الدولي)، وتقاطع مجسر الإذاعة (ساحة الملك فيصل)".

وبين ان "الدائرة المذكورة باشرت ايضاً باعمال التخطيط والتأثيث لخطوط العبور ضمن تلك التقاطعات".

وتابع ان "المرحلة الثانية ستتضمن تفعيل الاشارات المرورية في 10 تقاطعات أخرى بجانب الرصافة".

ومن جانبه قال مدير إعلام وعلاقات المرور العميد حيدر كريم، في وقت سابق إن "هناك تعاوناً بين المديريات لغرض تفعيل الإشارات في بغداد والمحافظات وسيكون هناك تفعيل لأغلب الإشارات في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى أن "تفعيل كاميرات المراقبة سيتم فور اكتمال الإجراءات الادارية والقانونية والفنية"، مبيناً أنه "سوف يكون هناك انتشار لكاميرات المراقبة والرادارات ملاحظ من قبل المواطنين بعد اتمام الاجراءات المطلوبة".

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