بعد أكثر من شهر على مغادرة الروس لقرية أوكرانية.. العثور على

2022/06/02 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينضم ماثيو تشانس من CNN إلى فريق من المسؤولين الأوكرانيين وخبراء الطب الشرعي بالشرطة الذين عثروا على جثث مدفونة لمدنيين مفقودين بعد شهر من مغادرة القوات الروسية للمنطقة.وقد أخبره المسؤولون الأوكرانيون أن أكثر من 320 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين في هذه المنطقة وحدها.ولكن واحدًا تلو الآخر، يتم العثور عليهم.وفي هذا التقرير المصور المزيد من التفاصيل.

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