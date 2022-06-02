بيان من الاعمار بشأن هدم دور “الطابو الزراعي”

2022/06/02 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، اتخاذها إجراءات هدم الدور التي تحمل سند الطابو الزراعي.

وجاء في بيان للوزارة أنه “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اجراءات هدم الدور المشيدة على الاراضي ذات الجنس الزراعي خلافاَ للقانون”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان على “ضرورة الاعتماد على مواقع الوزارة الرسمية ومنصاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، داعية الجميع الى “توخي الدقة في نقل المعلومات”.

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