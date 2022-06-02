2022/06/02 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tR1jy-Cleig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: النزاهة دخلت على ملف أزمة تسرب الاسئلة وشكلت فريقا حول هذا الموضوع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: النزاهة دخلت على ملف أزمة تسرب الاسئلة وشكلت فريقا حول هذا الموضوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).