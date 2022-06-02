قيادي بالقانون: حربنا القادمة مع الجيل الرابع لداعش .. 3 عوامل دفعته الى ولادته

2022/06/02 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، الخميس، أن حرب العراق المقبلة ستكون مع الجيل الرابع لتنظيم “داعش” الاجرامي، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة ساهمت بولادته.وقال الكريطي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التنظيمات المتطرفة هي ورقة ضغط جيو سياسية تعتمدها دول كبرى في اطار خلق الفوضى وفرض النفوذ من خلال ادوات القتل […]

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