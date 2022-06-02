هلى تعلم أن البطء في المشي قد يكون منبهًا لإصابتك بالخرف في وقت لاحق من الحياة؟

2022/06/02 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الخبراء أنّ البطء بالمشي المرافق للتقدم بالعمر، لطالما نُظر إليه كمنبه لضعف متزايد في الجسد قد يتسبّب بالسقوط وإعاقات أخرى.كما كشفت الأبحاث الناشئة أن البطء في المشي سنة بعد أخرى، قد يكون مؤشرًا مبكرًا للتدهور المعرفي.

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